Жителя Сахалина осудили на 17 лет колонии по делу о госизмене

«В суде установлено, что зимой 2023 года осуждённый инициативно вступил в переписку со спецслужбой Украины, по указанию куратора собрал и передал сведения, включая географические координаты, по объектам одного из муниципальных районов Сахалинской области. Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области», — говорится в сообщении.