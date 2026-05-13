Китай обозначил четыре красные линии перед визитом Трампа в Пекин

Посольство КНР в США опубликовало перечень тем, которые Пекин считает не подлежащими обсуждению с Вашингтоном. Он содержит четыре пункта. Первым в нем значится «Тайваньский вопрос». Далее следуют «Демократия и права человека», «Пути и политическая система» и «Право Китая на развитие».

Днем ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине подчеркнул особую остроту тайваньского вопроса в отношениях с США. «Позиция Китая против продажи оружия США китайскому региону Тайвань последовательна и ясна», — приводит его слова агентство (цитата по «Синьхуа»).

Сегодня президент США Дональд Трамп отправился в Пекин с государственным визитом. Он продлится 13—15 мая. Со слов представителя МИД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проведут углубленный обмен мнениями по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также «мира и развития во всем мире».

