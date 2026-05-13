Китай обозначил четыре красные линии перед визитом Трампа в Пекин

Посольство КНР в США опубликовало перечень тем, которые Пекин считает не подлежащими обсуждению с Вашингтоном. Он содержит четыре пункта. Первым в нем значится «Тайваньский вопрос». Далее следуют «Демократия и права человека», «Пути и политическая система» и «Право Китая на развитие».