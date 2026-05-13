Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при обсуждении кадровых назначений.
Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора сообщило, что Ермак в переписке отправлял даты рождения кандидатов на государственные должности абоненту под именем «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения.
Комментируя эту информацию в социальной сети X, Дмитриев с иронией предложил Киеву обратиться к «мирной гадалке».
«Может, им следует просто нанять мирную гадалку? Мир — это лучшая магия», — написал глава РФПИ.
Напомним, антикоррупционные органы Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) установили, что Ермак принимал участие в отмывающей деньги группе. За это ему предъявлены обвинения по ст. 209 УК Украины, предусматривающей наказание до пятнадцати лет тюрьмы и конфискацию имущества.