Дмитриев предложил Киеву нанять мирную гадалку

Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что Ермак консультировался с абонентом «Вероника Феншуй Офис».

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при обсуждении кадровых назначений.

Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора сообщило, что Ермак в переписке отправлял даты рождения кандидатов на государственные должности абоненту под именем «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения.

Комментируя эту информацию в социальной сети X, Дмитриев с иронией предложил Киеву обратиться к «мирной гадалке».

«Может, им следует просто нанять мирную гадалку? Мир — это лучшая магия», — написал глава РФПИ.

Напомним, антикоррупционные органы Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) установили, что Ермак принимал участие в отмывающей деньги группе. За это ему предъявлены обвинения по ст. 209 УК Украины, предусматривающей наказание до пятнадцати лет тюрьмы и конфискацию имущества.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше