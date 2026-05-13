Хоценко заявил о лидерстве Омской области в развитии АПК

Омская область вошла в число лидеров страны по развитию агропромышленного комплекса. Об этом губернатор Виталий Хоценко рассказал в эфире радио «Маяк» в день проведения в Омске окружного форума «Единой России» «Есть результат!».
Глава региона рассказал радиоведущему Сергею Стиллавину о том, что по итогам прошлого года Омская область заняла высокие позиции среди субъектов России по индексу производства сельхозпродукции. Объёмы производства зерна превышают потребности внутреннего рынка в 2,4 раза.
«Аграрная отрасль у нас на самом деле вторая отрасль в экономике — и по занятости, и по инвестициям. Рекордный урожай — это результат профессионализма наших тружеников, наших людей, аграриев», — сказал Виталий Хоценко.
Губернатор отметил, что в прошлом году омские аграрии собрали 4 млн тонн зерновых после доработки. Урожайность составила 23 центнера с гектара — это самый высокий показатель за всю историю региона. Отдельно глава региона рассказал о развитии отечественной селекции: сейчас 82% семенного фонда в Омской области составляют сорта, выведенные в России. Почти половина из них — омские.
Также в регионе продолжается обновление сельхозтехники. В 2024 году хозяйства приобрели 1212 единиц техники и оборудования, в 2025 году — уже 1314. По словам губернатора, аграрии всё чаще используют системы точного земледелия, автопилоты и интеллектуальные модули.