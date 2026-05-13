Конгресс США оценил стоимость ПРО «Золотой купол» в $1,2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» через несколько дней после вступления в должность президента в январе 2025 года. Согласно указу, ПРО должна защитить всю территорию США от ударов «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных средств нападения». Первое испытание системы ожидается не раньше осени 2028 года.