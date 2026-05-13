Конгресс США оценил стоимость ПРО «Золотой купол» в $1,2 трлн

Создание системы ПРО «Золотой купол» обойдется США в $1,2 трлн, что превышает оценку Пентагона почти в 10 раз. Об этом указано в докладе Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

Согласно новым расчетам аналитиков Конгресса, итоговая сумма в $1,2 трлн включает затраты на разработку, развертывание и последующую эксплуатацию системы в течение 20 лет. В марте этого года руководитель программы генерал Майкл Гетлейн заявлял, что проект потребует не более $185 млрд.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» через несколько дней после вступления в должность президента в январе 2025 года. Согласно указу, ПРО должна защитить всю территорию США от ударов «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных средств нападения». Первое испытание системы ожидается не раньше осени 2028 года.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Небо в заказах».

