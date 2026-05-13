Украина ударила санкциями на 10 лет по 32 компаниям и 34 россиянам

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 32 российских компаний и 34 физических лиц. Документ вводит в действие решение СНБО от 12 мая 2026 года. Ограничения установлены на 10 лет.
Под санкции попали 32 юридических лица. В их числе дочерняя компания крупнейшего в РФ промышленного холдинга, машиностроительные предприятия и инженерно-технологические компании. Одновременно ограничения введены против 34 физических лиц — часть из них являются руководителями предприятий, на которые также наложили меры.
Стандартный набор мер Киева включает блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов. Под запрет также попали передача объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества.
Новые санкции Евросоюза введены против детского лагеря «Орленок».