Омича Мельника утвердили зампредседателя кассационного арбитража

Согласно указу главы государства Владимира Путина от 12 мая 2026 года «О назначении судей», на посту заместителя председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа утвержден уроженец Омска Сергей Мельник.
Согласно официальной биографии высокопоставленного служителя Фемиды, его карьера в Арбитражном суде Омской области стартовала весной 1999 года, в июле 2005-го его повысили до заместителя председателя этой инстанции.
С 2014 года Сергей Мельник отправляет правосудие в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, в 2020-м назначен заместителем председателя инстанции, где рассматривают кассационные жалобы на решения нижестоящих, включая Арбитражный суд Омской области, является членом Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Фактически, в данном случае глава государства продлил полномочия омича на руководящей должности. По данным картотеки арбитражных судов, Мельник принял участие в рассмотрении свыше 3,2 тысячи дел в период работы в Омской области и более 3,8 тысячи дел в вышестоящем суде.
Напомним, этим же указом президент Российской Федерации Владимир Путин провел три назначения в суды, непосредственно локализованные в Омске, включая упомянутый Арбитражный суд региона.