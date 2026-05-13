Глава ФБР пообещал сдать тест на алкогольную зависимость после громкого скандала

Скандал разгорелся 17 апреля после публикации The Atlantic. В статье со ссылкой на источники утверждалось, что Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател часто отсутствует на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом, включая самолет, и злоупотребляет спиртным. По версии собеседников издания, поведение главы спецслужбы расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности.
ФБР отвергло основные положения статьи. Пател подал к журналу и автору материала иск на 250 миллионов долларов, назвав публикацию «лживыми нападками». The Atlantic в свою очередь заявила, что будет защищать своих журналистов в суде.
Во время на слушания в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сенатор-демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен спросил, готов ли Пател пройти тест под названием AUDIT, который поможет определить, имеются ли у него проблемы с алкоголем.
«Я пройду любой тест, который готовы будете пройти вы», — ответил на вопрос директор ФБР.
В итоге и Пател, и Ван Холлен выразили готовность сделать это «бок о бок».
