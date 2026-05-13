Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны используют нечестные приемы, чтобы заставить другие государства отказаться от покупки российской нефти. Об этом он рассказал в эфире телеканала RT India.
«Давление на всех подряд с требованием не покупать российскую нефть — это нечистоплотные методы. Можно по-разному их называть: колониальными и неоколониальными, но это — методы эксплуатации», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.
Министр подчеркнул, что суть подобных приемов сводится к желанию принудить всех покупать энергоносители не у России по доступной цене, а более дорогую нефть и сжиженный природный газ у США. Лавров уверен, что таким образом Запад пытается сохранить мировое господство через контроль над глобальным энергетическим рынком.
Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, все больше государств начинают признавать ключевую роль российских углеводородов. По словам Дмитриева, даже в США сейчас все лучше понимают, что нефть и газ из России являются системообразующим фактором для стабильности всей мировой экономики.