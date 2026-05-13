Миронов счел ошибкой назначение Павлюченковой руководителем аппарата СР

Анастасия Павлюченкова заняла пост главы ЦА «Справедливой России» в октябре 2025 года. До этого курировала в партии работу с молодежью и наблюдателями на выборах. В конце марта 2026-го она объявила об уходе с должности. Госпожа Павлюченкова говорила, что в ее решении есть личные мотивы. На ее место был назначен Денис Боровков. 21 апреля она заявила о выходе из партии.