Переговоры Samsung Electronics с рабочими сорвались, забастовка начнется 21 мая

Samsung Electronics Co. и профсоюзу компании не удалось достичь соглашения о заработной плате, сообщает агентство «Рёнхап». Срыв произошел после двухдневных посреднических переговоров под руководством правительства Южной Кореи. Этот диалог рассматривался как последняя попытка предотвратить запланированную на 21 мая забастовку.

Профсоюз и руководство компании по-прежнему расходятся во мнениях по поводу бонусов за результаты. В середине апреля около 40 тыс. рабочих объявили забастовку, собравшись у главного чип-центра Samsung в городе Пхентхэк. Зная о росте прибыли компании от спроса на искусственный интеллект (ИИ), они потребовали увеличения зарплат и пригрозили 18-дневной всеобщей забастовкой в мае.

Агентство уточняет, что профсоюз требует направить на увеличение зарплат 15% от операционной прибыли, а также отменить ограничения на выплаты и официально закрепить бонусную систему. Руководство, тем временем, предлагает 10%, а также — единовременный специальный компенсационный пакет, который, по его оценкам, превышает отраслевые стандарты.

«Больше ждать бессмысленно. Мы не планируем проводить незаконную забастовку. Мы будем действовать законным путем», — приводятся в сообщении слова лидера профсоюза Чхве Сын Хо. Он объяснил, что профсоюз теперь сосредоточится на реагировании на вероятный запрет забастовки, который окружной суд может вынести к 20 мая по иску Samsung. Компания вместе тем выразила сожаление по поводу приостановления диалога.

Забастовка может нарушить производство и разорвать цепочку поставок полупроводников. Убытки для южнокорейской экономики, которая сильно зависит от экспорта, могут превысить 40 трлн вон (почти $26,8 млрд), подсчитали эксперты. Они допускают, что правительство может прибегнуть к чрезвычайным арбитражным полномочиям и распорядиться о проведении экстренного арбитража.