Инфляция в США в апреле выросла до 3,8% впервые за три года

По итогам апреля инфляция в США выросла на 3,8%, что является самым высоким показателем за месяц за последние три года. Инфляция в марте составила 3,3%, в феврале — 2,4%, пишет The Guardian со ссылкой на данные американского Бюро статистики труда.

Более 40% от общей инфляции в апреле составил рост цен на энергоносители на 3,8%. Цены на бензин выросли на 28,4%, на авиабилеты — на 20,7%, цены на продукты питания выросли на 3,8%, а на энергетические услуги, включая электроэнергию и коммунальные услуги, — на 5,4%.

Издание отмечает, что рост инфляции напрямую связан с войной США и Ирана, а также перекрытием Ормузского пролива. По информации NBC News, в годовом исчислении продуктовая инфляция выглядит еще более высокой. С апреля прошлого года свежие овощи в американских магазинах подорожали на 44%, кофе — на 22%, говядина — на 20%, хлеб и молоко — на 8% и 5% соответственно.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше