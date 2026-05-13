США хотят задешево выкупить часть «Северных потоков», заявил Лавров

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американцы хотят задешево выкупить ту долю в «Северных потоках», которая принадлежала европейским компаниям, и планируют восстановить газопроводы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить “Северные потоки” — два взорванных газопровода. Причем сами американцы при (президенте — ред.) Джо Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы — три из четырех было взорвано, и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», — сказал он в интервью каналу RT India.

При этом министр подчеркнул, что в США хотят выкупить эту долю за деньги примерно в десять раз меньшие, чем изначальные вложения с европейской стороны.

«А если они это сделают, то заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены будут уже не результатом договорённости между поставщиком Россией и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту “трубу” у европейцев», — заключил Лавров.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше