Администрация президента США Дональда Трампа стимулирует развитие отношений с Россией, чтобы в конечном счете сместить глобальный порядок от Китая. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Представитель администрации Трампа заявил, что «более тесное сближение с Россией» может создать «иной баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно».
Politico пишет, что в Белом доме убеждены, что главная угроза США и Запада не Россия, а Китай. При этом шансы у Вашингтона перетянуть к себе Москву, отмечает издание со ссылкой на наблюдателей, крайне малы пока у власти остаются президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Украинский чиновник заявил, что подобные попытки сближения западных стран с Москвой предпринимались и ранее. В качестве примера он привел восточную политику Германии в отношении России. По его словам, Москву и Пекин объединяет негативное отношение к США как к «символу демократии».
Американский лидер 12 мая отметил, что Вашингтон, и Пекин ждут «великие дела». «Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну, с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают. Великие дела произойдут для обеих стран», — написал он.
10 мая Politico сообщало, что отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в помощи Ирану и введения американским Госдепом санкций против трех китайских компаний.
