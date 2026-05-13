Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico рассказало, что Трамп идет на сближение с Россией из-за Китая

Администрация Трампа рассматривает сближение с Россией как способ изменить баланс сил в противостоянии с Китаем.

Источник: РБК

Администрация президента США Дональда Трампа стимулирует развитие отношений с Россией, чтобы в конечном счете сместить глобальный порядок от Китая. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Представитель администрации Трампа заявил, что «более тесное сближение с Россией» может создать «иной баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно».

Politico пишет, что в Белом доме убеждены, что главная угроза США и Запада не Россия, а Китай. При этом шансы у Вашингтона перетянуть к себе Москву, отмечает издание со ссылкой на наблюдателей, крайне малы пока у власти остаются президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Украинский чиновник заявил, что подобные попытки сближения западных стран с Москвой предпринимались и ранее. В качестве примера он привел восточную политику Германии в отношении России. По его словам, Москву и Пекин объединяет негативное отношение к США как к «символу демократии».

Президент США проведет встречу со своим китайским коллегой в рамках своего визита в Пекин с 13 по 15 мая. Трамп на предстоящих переговорах намерен обсудить вопросы вокруг Тайваня, Ирана и энергетики.

Американский лидер 12 мая отметил, что Вашингтон, и Пекин ждут «великие дела». «Я с нетерпением жду своей поездки в Китай, удивительную страну, с лидером, президентом Си Цзиньпином, которого все уважают. Великие дела произойдут для обеих стран», — написал он.

10 мая Politico сообщало, что отношения США и Китая вступили в новый виток напряженности из-за обвинений Вашингтона в помощи Ирану и введения американским Госдепом санкций против трех китайских компаний.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше