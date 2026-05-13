Лавров рассказал, что не так с администрацией Трампа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на заявления о готовности к сотрудничеству с Москвой, фактически продолжает курс, начатый при Джо Байдене.
По его словам, Вашингтон «произносит много правильных слов» о перспективах взаимовыгодных проектов с Москвой в сфере технологий, энергетики и других направлений. Однако практических шагов за этими заявлениями не следует.
«На деле ничего не происходит. Кроме регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное — это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», — отметил он в интервью телеканалу RT India.
Лавров также обратил внимание на то, что все антироссийские санкции, введенные при Байдене, продолжают действовать. Более того, по его словам, администрация Трампа выступает с новыми инициативами, направленными на экономическое давление на Москву.
Как писал сайт KP.RU, Лавров также заявил, что Запад пытается заставить другие государства отказаться от нефти из России. Он назвал нечистоплотными методами попытки западных стран повлиять на торговлю российской нефтью.