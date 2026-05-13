Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

По данным Минобороны, с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 286 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.