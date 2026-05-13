Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение в 8:09 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Минувшей ночью Росавиация сообщала о введении ограничений более чем в десяти аэропортах страны, в том числе в Москве, Геленджике, Волгограде и Нижнем Новгороде.
По данным Минобороны, с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 286 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
