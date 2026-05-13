Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что президент России Владимир Путин своей уникальной личностью вселяет надежду во всю мировую цивилизацию. Такое заявление он сделал в беседе с ТАСС.
«Президент Путин является уникальной и незаменимой для своего времени личностью. Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие», — уточнил политик.
Додик подчеркнул, что без Путина мир сегодня был бы однополярным, а западное меньшинство уже давно разделило бы Россию и присвоило её природные богатства. Политик назвал Путина синонимом новой цивилизации и многополярного порядка, противопоставив его лицемерию Запада.
Он добавил, что западные политики постоянно лгут, нарушая Дейтонское и Минские соглашения. Додик поблагодарил Путина в день Победы за то, что он остаётся надеждой свободного человечества, стабильности и единства.
Ранее Милорад Додик заявил, что в его адрес звучат угрозы, в частности, от Брюсселя. Это происходит по причине тесных связей возглавляемого им энтитета Боснии и Герцеговины с РФ.