Разговоры и реальность: Лавров сравнил курс США при Трампе и Байдене

Действия Вашингтона при президенте Дональде Трампе повторяют курс его предшественника Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров интервью телеканалу RT India.

Источник: Life.ru

По его оценке, публично произносится много правильных заявлений. Речь идёт о перспективах взаимовыгодных проектов: технологических, энергетических и иных.

Однако реальность выглядит иначе. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное — это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», — подчеркнул Лавров.

Он пояснил, что введённые при прошлой администрации рестрикции остаются в силе. Послаблений по ним нет.

Более того, нынешняя команда принимает уже и собственные инициативы. Глава ведомства назвал это экономическим «наказанием» России.

Конкретных подвижек на треке двустороннего взаимодействия не наблюдается. Всё ограничивается словами о возможностях и больших ожиданиях, резюмировал Лавров.

