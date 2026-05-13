Трамп опубликовал картинку с картой Венесуэлы в цвете флага США

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial опубликовал картинку, на которой изображена северная часть Южной Америки, где страна в границах Венесуэлы окрашена в цвета флага Соединенных Штатов.

Источник: РБК

«51-й штат», — гласит надпись над картинкой.

Ранее, 11 мая, Трамп заявлял, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м американским штатом. Информацию о заявлении Трампа подтвердили два журналиста Fox News.

Корреспондент Билл Мелугин отметил, что Трамп сослался на «нефтяные запасы Венесуэлы на $40 трлн» как на движущую силу своего решения.

Трамп уже намекал на возможность присоединение Венесуэлы к США в середине марта этого года, когда поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией. Американский лидер приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с Вашингтоном.

Ранее Трамп не раз предлагал Канаде стать 51-м американским штатом. Также он заявлял о планах взять под контроль Гренландию. В начале февраля Трамп в шутку сказал: «У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м».

После свержения в январе президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп призвал временно исполняющую обязанности президента Делси Родригес выполнить требования США. Президент США после этого неоднократно говорил о хороших отношениях с Каракасом.

Материал дополняется.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше