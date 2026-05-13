По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, именно европейские страны сильнее всего ощущают на себе последствия нестабильности в районе Ормузского пролива. Этим он поделился в беседе с телеканалом RT India.
«Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе. Не говоря уже о том, что запрет закупать российские газ и нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который неизмеримо дороже», — заявил министр.
Лавров указал на то, что европейские бюджеты и так уже серьезно обременены многомиллиардной финансовой поддержкой киевского режима. В итоге дополнительная нагрузка в виде закупок дорогого топлива станет для европейской экономики еще более тяжелым бременем.
Причиной нынешнего кризиса внутри Евросоюза является именно добровольный отказ от энергоносителей из Российской Федерации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он опроверг версию о «рыночных колебаниях», на которую ссылаются некоторые западные политики.