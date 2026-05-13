Лавров: Вашингтон хочет контролировать транзит газа из РФ через Украину

Лавров указал, что США хотят забрать контроль над украинской газотранспортной системой.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон намерен отнять у Киева контроль над газотранспортной системой, по которой российское топливо идет в Европу. Американские власти хотят самостоятельно управлять этими потоками, заявляя об этом открыто. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

«Они [США] хотят забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам дипломата, это делается для того, чтобы Вашингтон мог контролировать все энергетические потоки из России в европейские страны.

В то же время Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы к диалогу. Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин еще в августе прошлого года согласился с предложением американского лидера Дональда Трампа, сделанным на Аляске.

Однако, как пояснил глава МИД России, дальнейшее развитие переговорного процесса сейчас зависит исключительно от украинской стороны.

