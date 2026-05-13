Лавров рассказал о планах США выкупить долю в «Северных потоках»: что хочет сделать Вашингтон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американские компании рассматривают возможность дешево выкупить долю европейских участников проекта «Северный поток» с последующим восстановлением поврежденных газопроводов.
По его словам, американские власти при президенте Джо Байдене заявляли, что «Северные потоки» не будут функционировать, однако теперь Вашингтон заинтересован в возвращении проекта к работе.
«Американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», — сказал министр в интервью телеканалу RT India, уточнив, что речь идет о покупке активов по цене, примерно в десять раз ниже первоначальных инвестиций европейских компаний.
Лавров также заявил, что после возможного восстановления газопроводов ФРГ может вновь начать использовать российский газ, однако условия поставок, по его мнению, уже будут определяться не напрямую между Москвой и Берлином, а американской стороной.
«Цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту трубу у европейцев», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в результате взрывов в Балтийском море осенью 2022 года. Из четырех ниток уцелела только одна.