Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС узнал об обвинении уехавшего из России замминистра в мошенничестве

Бывший замминистра Минприроды России Денис Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: РБК

Бывший замминистра Минприроды России Денис Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Экс-чиновник проходит по делу как обвиняемый. Ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Буцаев 23 апреля подал в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Миахил Мишустин подписал освобождение от должности Буцаева в тот же день.

Минприроды сообщало, что Буцаев проработал в министерстве год. Он курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию «Российский экологический оператор». В последней он был генеральным директором до перехода на работу в министерство.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали 30 апреля, что Буцаев уехал из России 22 апреля через Минск. Из карточки в базе данных МВД, с которой ознакомился РБК, следует, что он объявлен в розыск.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».