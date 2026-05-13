ТАСС узнал об обвинении уехавшего из России замминистра в мошенничестве

Бывший замминистра Минприроды России Денис Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Экс-чиновник проходит по делу как обвиняемый. Ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Буцаев 23 апреля подал в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Миахил Мишустин подписал освобождение от должности Буцаева в тот же день.
Минприроды сообщало, что Буцаев проработал в министерстве год. Он курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию «Российский экологический оператор». В последней он был генеральным директором до перехода на работу в министерство.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали 30 апреля, что Буцаев уехал из России 22 апреля через Минск. Из карточки в базе данных МВД, с которой ознакомился РБК, следует, что он объявлен в розыск.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».