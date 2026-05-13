Сами сломали, сами требуют: Лавров напомнил, кто на самом деле перекрыл Ормузский пролив

По его словам, ключевая транспортная артерия обеспечивала значительную долю мировых поставок энергоресурсов. Через неё проходила пятая часть всего объёма, поступающего на глобальные рынки.
Лавров напомнил о недавней военной операции против Ирана. Её начали, сославшись на якобы многолетнюю террористическую угрозу со стороны Тегерана.
«Но до 28 февраля сего года Ормузский пролив был открыт для всех, и весь мир пользовался этой артерией», — подчеркнул он. Никаких препятствий для судоходства не существовало.
Сейчас Вашингтон выдвигает требование открыть водный путь. Глава ведомства назвал такую постановку вопроса абсурдной, поскольку проход и так не был закрыт.
Дипломат призвал всегда смотреть на первопричины событий. Ситуация обострилась именно после вмешательства извне, а не наоборот, резюмировал он.
