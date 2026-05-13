Сами сломали, сами требуют: Лавров напомнил, кто на самом деле перекрыл Ормузский пролив

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Ормузский пролив работал в штатном режиме до действий Соединенных Штатов. Комментарий министра прозвучал в интервью телеканалу RT India.

По его словам, ключевая транспортная артерия обеспечивала значительную долю мировых поставок энергоресурсов. Через неё проходила пятая часть всего объёма, поступающего на глобальные рынки.

Лавров напомнил о недавней военной операции против Ирана. Её начали, сославшись на якобы многолетнюю террористическую угрозу со стороны Тегерана.

«Но до 28 февраля сего года Ормузский пролив был открыт для всех, и весь мир пользовался этой артерией», — подчеркнул он. Никаких препятствий для судоходства не существовало.

Сейчас Вашингтон выдвигает требование открыть водный путь. Глава ведомства назвал такую постановку вопроса абсурдной, поскольку проход и так не был закрыт.

Дипломат призвал всегда смотреть на первопричины событий. Ситуация обострилась именно после вмешательства извне, а не наоборот, резюмировал он.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
