Лавров заявил, что невозможно представить расхождение путей России и Индии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Невозможно представить ситуацию, в которой бы разошлись пути России и Индии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Не существует одного слова, чтобы описать эти отношения. Не потому, что человеческие языки не красноречивы, а просто потому, что трудно себе представить такие богатые отношения. Ситуации, когда наши пути бы разошлись, тоже не существует. Просто невозможно это сделать», — сказал министр в интервью телеканалу RT India.
По словам Лаврова, отношения Москвы и Нью-Дели основаны на дружбе, государства тесно сотрудничают по целому ряду направлений, включая экономику, энергетику, военную сферу, поддерживают культурно-гуманитарные связи и «беспрецедентно доверительный» политический диалог на высшем уровне.
«Надо всегда видеть угрозы, которые некоторые пытаются выдвигать в адрес наших отношений, стремясь их подорвать, создают какие-то закрытые структуры, пытаются навязывать свои подходы к отношениям с Россией. Мы это все видим, как и наши индийские друзья, и тем ценнее то, что эти все попытки не достигают результата», — заключил министр.