Лавров: Запад хочет ограничить поставки российского газа, чтобы «наказать» РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны продолжают попытки запретить импорт российских энергоресурсов. Гава российского внешнеполитического ведомства отметил, что такие меры направлены не на экономику, а на политическое давление на Москву.
«Сейчас пытаются запретить и наш газ, и нефть просто потому, что надо наказать Россию», — подчеркнул министр в интервью RT India.
Как писал сайт KP.RU, глава внешнеполитического ведомства заявил, что Запад старается всеми силами заставить другие государства отказаться от нефти из России. Лавров назвал нечистоплотными методами попытки западных стран повлиять на торговлю российской нефтью.