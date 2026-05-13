Количество уничтоженных на подлете к Москве дронов увеличилось до двух

Силы ПВО перехватили второй беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Сообщение было опубликовано в 8:45, до этого глава города отчитался об уничтоженном дроне в 8:09 мск.
Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 286 беспилотников, а Росавиация сообщала о введении ограничений более чем в десяти аэропортах страны, в том числе в Москве.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».