Лавров сравнил западную пропаганду с советской

Лавров: пропаганда времен СССР была на голову выше заявлений Запада насчет Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пропаганда времен СССР, которую тогда считали примитивной, была на голову выше нынешних заявлений на Западе по поводу конфликта вокруг Ирана, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью RT India он отметил попытку на Западе разделить конфликт вокруг Ирана на две войны — «праведную», в которой США и Израиль уничтожают некое ядерное оружие, а также «вторую» войну, в которой Иран просто взял и закрыл Ормузский пролив без предпосылок.

«Вы знаете, в Советском Союзе на кухне всегда шептались и говорили, какая же у нас в СССР примитивная пропаганда. Считаю, что она была на голову выше, чем то, что мы сейчас слышим из уст западных идеологов, оправдывающих творимое бесчинство», — сказал министр.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
