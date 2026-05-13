В Госдуме допустили, что обвинение Ермаку поможет завершить конфликт на Украине

Накануне вечером сотрудники НАБУ провели обыски у бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака — пришли в его офис и дом. После этого ему официально вручили подозрение. Дело связано с отмыванием денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты, которые связаны с этим делом. Их общая стоимость — 14 миллионов гривен. Сам Ермак считает обвинения безосновательными. Прокуратура просит суд арестовать Ермака, но разрешить ему выйти под залог в 180 миллионов гривен (это больше 300 миллионов рублей). Рассмотрение дела перенесли на 13 мая и будут вести его в закрытом режиме. Всё потому что материалов очень много — судья не успел всё изучить. Дело состоит из 16 томов, в каждом примерно по 250 страниц. Судья успел только выслушать прокурора и просмотреть часть документов. У судьи есть три дня, чтобы принять решение. Ожидается, что оно станет известно до пятницы.