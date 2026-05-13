Купить за копейки и диктовать цены: Лавров раскрыл план США по «Северным потокам»

Напомним, 26 сентября 2022 года произошла диверсия на магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2». В результате атаки из четырёх ниток газотранспортной системы работоспособной осталась лишь одна ветка второй линии. Газопровод «Северный поток» длиной 1224 км, идущий по дну Балтики от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда, рассчитан на прокачку 55 млрд кубометров в год. Строительство «Северного потока — 2» с аналогичной мощностью завершили 10 сентября 2021 года, однако запустить его так и не успели. Генпрокуратура РФ инициировала расследование по факту акта международного терроризма.