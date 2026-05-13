Ермак советовался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при назначении чиновников

«Андрей Ермак переписывался с абонентом “Вероника Феншуй Офис” по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. Об этом заявила прокурор на заседании ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку», — говорится в сообщении на сайте издания.
По данным следствия, Ермак как минимум с 2020 года советовался с этим абонентом при назначении важных чиновников — например, премьер-министра, министра здравоохранения, генпрокурора Ирины Венедиктовой и заместителя главы офиса Зеленского Олега Татарова. При этом имена он не называл, а отправлял только даты рождения. Прокурор привела этот эпизод как пример связей и влияния Ермака, которое он приобрёл за годы работы главой офиса Зеленского. По версии следствия, он до сих пор не утратил это влияние и не ограничен в общении со свидетелями.
На заседании адвокат Ермака попросил время для ознакомления с материалами дела. Судья объявил, что заседание продолжится в среду в 12:00.
Ранее стало известно, что рассмотрение дела Андрея Ермака перенесли на 13 мая. Оно будет проходить в закрытом режиме. Причина — слишком большой объём материалов. Высший антикоррупционный суд не смог сразу решить вопрос о мере пресечения для бывшего чиновника. У судьи есть три дня на принятие решения. Ожидается, что оно станет известно до пятницы. За это время суд успел заслушать прокурора и ознакомиться только с частью дела. А всего в деле 16 томов по 250 страниц каждый.
