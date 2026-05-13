Ермак советовался с абонентом «Вероника Феншуй Офис» при назначении чиновников

По данным следствия, Ермак как минимум с 2020 года советовался с этим абонентом при назначении важных чиновников — например, премьер-министра, министра здравоохранения, генпрокурора Ирины Венедиктовой и заместителя главы офиса Зеленского Олега Татарова. При этом имена он не называл, а отправлял только даты рождения. Прокурор привела этот эпизод как пример связей и влияния Ермака, которое он приобрёл за годы работы главой офиса Зеленского. По версии следствия, он до сих пор не утратил это влияние и не ограничен в общении со свидетелями.