В Башкирии назначили и.о. председателя Госсобрания — Курултая

Отмечается, что Хусаинов будет занимать данный пост до избрания нового спикера ГС РБ. Напомним, глава регионального Госсобрания Константин Толкачев ушел из жизни 4 мая после продолжительной болезни.
Салават Хусаинов родился 10 марта 1964 года в селе Зильдиярово Миякинского района. В 1986 году окончил уфимский филиал Московского технологического института по специальности «машины и аппараты легпрома». Трудовую деятельность начал инженером-механиком в районном колхозе 60 лет Октября.
В разные годы возглавлял ЖЭУ-6 и ЖРЭУ-40 Кировского района столицы, был заместителем директора филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис». Занимал посты первого замруководителя администрации Ленинского района Уфы, начальника управления по земельным ресурсам мэрии города, главы Октябрьского района, первого вице-мэра Уфы, председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Курултая РБ.
До назначения на новую должность был замом главы Госсобрания Башкирии.