Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии назначили и.о. председателя Госсобрания — Курултая

Исполнение обязанностей председателя Госсобрания — Курултая Башкортостана возложено на Салавата Хусаинова. Об этом эксклюзивно стало известно «Башинформу».

Источник: Reuters

Отмечается, что Хусаинов будет занимать данный пост до избрания нового спикера ГС РБ. Напомним, глава регионального Госсобрания Константин Толкачев ушел из жизни 4 мая после продолжительной болезни.

Салават Хусаинов родился 10 марта 1964 года в селе Зильдиярово Миякинского района. В 1986 году окончил уфимский филиал Московского технологического института по специальности «машины и аппараты легпрома». Трудовую деятельность начал инженером-механиком в районном колхозе 60 лет Октября.

В разные годы возглавлял ЖЭУ-6 и ЖРЭУ-40 Кировского района столицы, был заместителем директора филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис». Занимал посты первого замруководителя администрации Ленинского района Уфы, начальника управления по земельным ресурсам мэрии города, главы Октябрьского района, первого вице-мэра Уфы, председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Курултая РБ.

До назначения на новую должность был замом главы Госсобрания Башкирии.