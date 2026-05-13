Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Американская подводная лодка класса Ohio, предположительно USS Alaska (SSBN-732), 12 мая прошла через Гибралтарский пролив на восток в Средиземное море, сообщает портал Itamilradar со ссылкой на данные слежения.

Американская подводная лодка класса Ohio, предположительно USS Alaska (SSBN-732), 12 мая прошла через Гибралтарский пролив на восток в Средиземное море, сообщает портал Itamilradar со ссылкой на данные слежения.

Как передает Gibraltar Chronicle, судно прибыло на британскую военно-морскую базу еще в воскресенье под усиленным конвоем. На время стоянки база была фактически блокирована: вокруг субмарины установили боновые заграждения и 200-метровую зону отчуждения, а охрану обеспечивали элитные подразделения морской пехоты Великобритании.

В отделе по связям с общественностью Шестого флота США подтвердили факт визита, не уточняя название лодки. Сам визит, по словам представителей ведомства, должен продемонстрировать гибкость ВМС и приверженность союзникам по НАТО.

Авторы Itamilradar отмечают, что пока невозможно со всей определенностью утверждать, есть ли на борту ядерные ракеты. Вместе с тем, по их данным, накануне в Европе приземлился самолет E-6A Mercury ВМС, имеющий особое значение в системе ядерного командования и контроля США. Самолет является воздушным командным пунктом, с которого по низкочастотной связи передаются приказы о запусках подводным лодкам.

Авторы Itamilradar отметили, что вчера в Европе приземлился самолет ВМС США E-6A Mercury, который служит воздушным командным пунктом управления ядерными силами. Этот самолет способен передавать приказы о запуске ракет на субмарины через сверхдлинноволновые каналы связи.

Одновременное развертывание этих элементов ядерной триады США может иметь стратегическое значение, особенно в периоды повышенной геополитической напряженности, пишет Itamilradar. Расширенное патрулирование в Средиземном море позволило бы подводной лодке приблизиться к нескольким стратегическим театрам военных действий, оставаясь при этом под прикрытием ВМС НАТО, подчеркивает портал.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше