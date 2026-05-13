Песков: предложение Путина Трампу посетить Россию все еще в силе

Приглашение президента России Владимира Путина своему американскому коллеге Дональду Трампу все еще в силе. Об этом в интервью журналисту Life.ru Александру Юнашеву заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Приглашение Путина Трампу посетить Россию (легендарное next time in Moscow), “безусловно”, всё ещё в силе», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Накануне, напомним, президент США Дональд Трамп допустил, что в этом году может приехать в Россию. Об этом он рассказал во время пресс-конференции около Белого дома.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на лужайке перед государственной резиденцией «Дяоюйтай» подтвердил свое приглашение американскому лидеру Дональду Трампу встретиться в Москве.