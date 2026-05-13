Лавров: Мир возвращается во времена, когда все решалось только силой

Мир возвращается во времена, когда все решалось исключительно силой и без учета международного права. Такое заявление сделал в интервью RT India руководитель МИД России Сергей Лавров.
«Мы возвращаемся во времена, когда все решалось силой, когда никто не признавал никакого международного права», — сказал дипломат.
В качестве наглядного примера Лавров привел позицию президента США Дональда Трампа, который открыто заявил о своем безразличии к нормам международного права. Как отметил министр, это наглядно доказывает — важны не заявления, а реальные поступки. Слова, по его мнению, давно перестали что-либо значить.
На этом фоне Лавров выделил БРИКС как площадку, где государства выстраивают отношения на принципах взаимоуважения и стремятся искать баланс интересов.
Ранее Лавров рассказал о позиции России к идее возобновления переговоров с Украиной. Дипломат подчеркнул, что Москва всегда выступает за мир, поэтому это предложение она оценивает положительно.