США пытаются вытеснить российские нефтяные компании с международных рынков, включая Африку и Балканский полуостров, а также взять под контроль сотрудничество, ранее выстроенное с Венесуэлой. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отмечая, что под давлением санкций оказались «Лукойл» и «Роснефть».
«Цель — убрать эти компании из всего международного бизнеса. Лукойл и Роснефть пытаются вывести с мировых рынков, в том числе в Африке и на Балканском полуострове, где у них был налажен хороший бизнес», — сказал он в интервью телеканалу RT India.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и вокруг сотрудничества «Роснефти» с Венесуэлой. Министр заявил, что Вашингтон стремится «забрать это сотрудничество под себя», однако такое взаимодействие «едва ли будет равноправным».
Лавров также отметил, что давление на российские энергетические компании распространяется не только на Африканский континент, но и на Балканы, где российский бизнес ранее занимал устойчивые позиции.
Как писал сайт KP.RU, Лавров в ходе интервью заявил, что Запад пытается всеми силами заставить другие страны отказаться от нефти из России. Министр назвал нечистоплотными методами попытки повлиять на торговлю российской нефтью.