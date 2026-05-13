Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди европейского руководства широко распространено употребление запрещенных веществ. Об этом дипломат рассказала, комментируя недавнее интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского.
Захарова, вспоминая беседу с дипломатом из Европы, отметила, что спросила его, видят ли в столицах ЕС неадекватное поведение Зеленского. Собеседник ответил ей, что она просто не представляет, насколько эта пагубная привычка распространена.
«Они сами такие же», — уточнила Захарова, говоря о европейских «друзьях» Зеленского, в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, речь шла не просто об элите, а именно о «руководящем составе» стран Европы. Захарова подчеркнула, что там это давно не считается преступлением или поводом для дискредитации.
Как позже поняла Захарова, западные политики едут в Киев, потому что нашли там «своего человека», говорящего с ними на одном языке. По ее мнению, для них он свой именно из-за схожего состояния и привычек.
Ранее Юлия Мендель рассказала журналисту Такеру Карлсону, что глава киевского режима после посещения туалета перед интервью буквально преображался и был переполнен энергией.