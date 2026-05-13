В Казани подписали протокол о торговом сотрудничестве с Индонезией

Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто обсудили взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и высоких технологий. Также была отмечена важность развития взаиморасчетов и гуманитарного сотрудничества.
По словам господина Мантурова, товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем вдвое и по итогам прошлого года приблизился к 5 млрд долларов.