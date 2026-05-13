Трамп «в последний момент» взял главу Nvidia с собой в Китай

Президент США Дональд Трамп отправился с государственным визитом в Китай — он летит на борту Air Force One вместе с гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом и «дюжиной руководителей американских компаний». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что Хуанг не фигурировал в первоначальном списке сопровождающих, предоставленном Белым домом.
Как пишет Semafor, Трамп «в последний момент» добавил Хуанга в число попутчиков. По данным издания, президент позвонил ему утром 12 мая (в Вашингтоне сейчас поздний вечер). «Сказал ему, что хочет, чтобы он поехал. Дженсен вылетел на Аляску, чтобы встретиться с пилотом AF1», — сообщил источник.
Визит Трампа в Китай пройдет с 13 по 15 мая. Изначально он был запланирован на конец марта, но встреча была отложена: американский президент остался в США, чтобы сосредоточиться на операции в Иране.
Politico со ссылкой на источники писало, что, вероятно, Китай предложит США выгодные сделки в обмен на уступки по американским тарифам и другим торговым ограничениям.
