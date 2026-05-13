Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын последнего шаха Ирана потребовал от США решительных действий против Тегерана

Реза Пехлеви обратился к Вашингтону с требованием завершить работу по свержению режима в Иране. Он считает, что США должны прекратить отправлять противоречивые сигналы и сосредоточиться на поддержке народа. Принц уверен, что только решительные действия и продолжение атак на объекты в Иране помогут жителям республики почувствовать силу для выхода на улицы.

Источник: Reuters

Наследный принц Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, призвал президента США прекратить отправлять противоречивые сигналы в отношении Тегерана и завершить работу по свержению режима.

Как сообщает Politico, принц отметил, что США и Израилю следует продолжать атаки на объекты в Иране до тех пор, пока иранцы не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы выйти на улицы.

По словам Пехлеви, который не против дипломатии, периодические угрозы Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре или уничтожить всю иранскую цивилизацию бесполезны, даже если они используются как тактика переговоров. Он обвинил американского лидера в том, что его риторика посылает неоднозначные сигналы жителям республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше