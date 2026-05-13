Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор сообщил о беспилотниках, сбитых на подлете к Ярославлю

На подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА, угроза беспилотной опасности сохраняется.

Источник: РБК

На подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА, угроза беспилотной опасности сохраняется. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля», — отметил Евраев.

Какой именно объект был поражен, он не уточнил.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше