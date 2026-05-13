Человек пострадал в кубанской станице Тамань из-за падения обломков БПЛА

После атаки БПЛА обломки обнаружены по нескольким адресам в станице Тамань Краснодарского края, пострадал один человек, сообщает оперативный штаб региона.
«По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. По второму — на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждены остекление и двери», — говорится в сообщении.
В оперштабе утонили, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.
В поселке Волна, который находится неподалеку от порта Тамань, в ночь на 13 мая обломки БПЛА упали на предприятие, там загорелось оборудование. По данным оперштаба, пострадал один человек. К тушению пожара привлечены 96 человек и 29 единиц техники.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».