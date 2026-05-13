Рубио поехал в КНР в таком же костюме, какой был на Мадуро в плену США

«Рубио демонстрирует костюм Nike Tech “Венесуэла” на борту президентского самолета Air Force One!» — написал под фото Ченг.
Немного ранее президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту Венесуэлы, на которую наложил американский флаг. Республиканец сопроводил публикацию подписью «51-й штат».
Ранее, 3 января, Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро, одетого в серый спортивный костюм Nike Tech Fleece. После этого модель Nike резко набрала популярность. Google Trends зафиксировал всплеск интереса к запросам «Nike Tech», «grey Nike Tech» и «Nike Tech tracksuit». В результате на официальном сайте Nike несколько размеров костюма оказались полностью распроданы.
Мадуро и его жена были захвачены и вывезены в США в ходе американской операции «Абсолютная решимость» всего за 2 часа 20 минут в ночь на 3 января. Супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По их информации, в ходе событий начала января погибли сто человек.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».