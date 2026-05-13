Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио поехал в КНР в таком же костюме, какой был на Мадуро в плену США

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин в сером спортивном костюме Nike Tech — точно такой же был на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро в момент захвата американскими военными.

Источник: РБК

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин в сером спортивном костюме Nike Tech — точно такой же был на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро в момент захвата американскими военными. Фотографию главы Госдепа опубликовал помощник главы администрации США Стивен Ченг в соцсети Х.

«Рубио демонстрирует костюм Nike Tech “Венесуэла” на борту президентского самолета Air Force One!» — написал под фото Ченг.

Немного ранее президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту Венесуэлы, на которую наложил американский флаг. Республиканец сопроводил публикацию подписью «51-й штат».

Ранее, 3 января, Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро, одетого в серый спортивный костюм Nike Tech Fleece. После этого модель Nike резко набрала популярность. Google Trends зафиксировал всплеск интереса к запросам «Nike Tech», «grey Nike Tech» и «Nike Tech tracksuit». В результате на официальном сайте Nike несколько размеров костюма оказались полностью распроданы.

Мадуро и его жена были захвачены и вывезены в США в ходе американской операции «Абсолютная решимость» всего за 2 часа 20 минут в ночь на 3 января. Супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По их информации, в ходе событий начала января погибли сто человек.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше