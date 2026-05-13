Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор сообщил об отражении атаки дронов на Астраханский ГПЗ и пожаре

Упавшие фрагменты дронов вызвали возгорание на территории АГПЗ в поселке Аксарайский, сообщил глава Астраханской области. Пострадавших и погибших нет. МЧС занимается ликвидацией горения, угрозы загрязнения воздуха не наблюдается.

Источник: РБК

Отражена атака беспилотников на Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.

«Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории города Астрахани не наблюдается», — написал он.

Среди сотрудников завода пострадавших и погибших нет.

АГПЗ находится в поселке Аксарайский Астраханской области.

В ночь на 13 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 286 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями.

Дроны также были сбиты над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников. Ранее дроны были уничтожены в воздушном пространстве над Астраханской областью в апреле и марте.

В середине октября 2025 года Бабушкин сообщил об отражении крупной воздушной атаки на регион — тогда над Астраханской областью перехватили и уничтожили 26 дронов. Пострадавших и разрушений при атаке не было.

В прошлом сентябре дроны ВСУ пытались атаковать объекты промышленного сектора в Астраханской области — тогда средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников. После падения фрагментов БПЛА были зафиксированы локальные возгорания; пострадавших не было.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше