Губернатор сообщил об отражении атаки дронов на Астраханский ГПЗ и пожаре

Отражена атака беспилотников на Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.
«Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории города Астрахани не наблюдается», — написал он.
Среди сотрудников завода пострадавших и погибших нет.
АГПЗ находится в поселке Аксарайский Астраханской области.
В ночь на 13 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 286 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями.
Дроны также были сбиты над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников. Ранее дроны были уничтожены в воздушном пространстве над Астраханской областью в апреле и марте.
В середине октября 2025 года Бабушкин сообщил об отражении крупной воздушной атаки на регион — тогда над Астраханской областью перехватили и уничтожили 26 дронов. Пострадавших и разрушений при атаке не было.
В прошлом сентябре дроны ВСУ пытались атаковать объекты промышленного сектора в Астраханской области — тогда средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников. После падения фрагментов БПЛА были зафиксированы локальные возгорания; пострадавших не было.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».