CNN узнал об опасениях Израиля по мирному соглашению США и Ирана

«Главная проблема заключается в том, что Трамп устанет от переговоров и заключит сделку, любую сделку, с уступками в последнюю минуту», — сказал один израильский источник.
Источники CNN отмечают, что если Вашингтон и Тегеран заключат соглашение касаемо только ядерной программы Ирана и обойдут вопросы баллистических ракет и поддержки прокси Исламской Республики, то Израиль будет рассматривать войну как незавершенную. Для Израиля эти вопросы «серьезные», рассказал источник телеканала.
Соглашение, которое не затронет военного потенциала Ирана, при этом снизит экономическое давление на страну в виде санкций, может обеспечить стабилизацию политического режима в Исламской Республике, опасаются опрошенные CNN чиновники. Телеканал пишет, что эти опасения подчеркивают разрыв между Трампом, который, похоже, не желает возобновлять войну, и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который опасается, что она закончится, не достигнув всех первоначальных целей.
Ранее Axios сообщал, что на переговорах с Ираном в Исламабаде США предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. По данным The New York Times, иранская сторона в ответ предлагала пятилетний срок, однако Трамп отклонил эту инициативу.
Республиканец 11 мая заявлял, что власти Ирана разделены, в стране есть «умеренные» и «безумцы» и первые «отчаянно хотят заключить сделку». Трамп также сообщил, что для прекращения этой войны у него есть «лучший план за всю историю». «У меня очень простой план: Иран не может обладать ядерным оружием», — подчеркнул президент США.
