CNN узнал об опасениях Израиля по мирному соглашению США и Ирана

Соглашение, которое не затронет военного потенциала Ирана, при этом снизит экономическое давление на страну в виде санкций, может обеспечить стабилизацию политического режима в Исламской Республике, опасаются опрошенные CNN чиновники. Телеканал пишет, что эти опасения подчеркивают разрыв между Трампом, который, похоже, не желает возобновлять войну, и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который опасается, что она закончится, не достигнув всех первоначальных целей.