Иран выдвинул пять условий для начала второго раунда переговоров с США

Иран не будет возобновлять переговоры с США без прекращения войны, снятия санкций и признания суверенитета над Ормузским проливом. Тегеран передал Вашингтону пять условий.

Источник: РБК

Иран не приступит ко второму раунду переговоров с США, если Вашингтон не выполнит пять требований. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что заявленные условия служат гарантиями доверия для переговоров с США. Среди них:

Окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане.

Снятие антииранских санкций.

Разморозка иранских средств.

Компенсация ущерба от боевых действий.

Признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

«Cовокупность этих условий определена исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к процессу переговоров, и Тегеран считает, что без практического выполнения этих пунктов невозможно вступить в новые переговоры», — говорится в сообщении.

Иран выдвинул пять требований в ответ на американское мирное предложение из 14 пунктов. Источники агентства отметил, что оно было полностью односторонним и направлено на обеспечение интересов Вашингтона.

«Американцы в этом предложении пытались достичь целей, которые не смогли реализовать в войне, через переговоры», — пишет Fars со ссылкой на источники.

3 мая стало известно, что Тегеран направил Вашингтону мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта. Документ был передан пакистанской стороне в рамках продолжающегося обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном и стал ответом на предложение США из девяти пунктов.

Axios 6 мая сообщил, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров о ядерной программе.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ключевое требование США — отказ Ирана от обладания ядерным оружием.

По данным WSJ, Иран и США могут возобновить переговорный процесс на этой неделе в Исламабаде. Axios писал, что стороны близки к сделке.

