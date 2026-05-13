Иран выдвинул пять условий для начала второго раунда переговоров с США

Агентство отмечает, что заявленные условия служат гарантиями доверия для переговоров с США. Среди них:
Окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане.
Снятие антииранских санкций.
Разморозка иранских средств.
Компенсация ущерба от боевых действий.
Признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
«Cовокупность этих условий определена исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к процессу переговоров, и Тегеран считает, что без практического выполнения этих пунктов невозможно вступить в новые переговоры», — говорится в сообщении.
Иран выдвинул пять требований в ответ на американское мирное предложение из 14 пунктов. Источники агентства отметил, что оно было полностью односторонним и направлено на обеспечение интересов Вашингтона.
«Американцы в этом предложении пытались достичь целей, которые не смогли реализовать в войне, через переговоры», — пишет Fars со ссылкой на источники.
3 мая стало известно, что Тегеран направил Вашингтону мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта. Документ был передан пакистанской стороне в рамках продолжающегося обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном и стал ответом на предложение США из девяти пунктов.
Axios 6 мая сообщил, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров о ядерной программе.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ключевое требование США — отказ Ирана от обладания ядерным оружием.
По данным WSJ, Иран и США могут возобновить переговорный процесс на этой неделе в Исламабаде. Axios писал, что стороны близки к сделке.
