Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: «Единая Россия» перед выборами ищет разрешительные инициативы вместо запретительных

Как сообщают «Ведомости», единороссы перед стартом избирательной кампании начали заметно смягчать риторику.

«Единая Россия» начала смягчать риторику перед выборами в Госдуму 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в партии власти и в администрации президента.

«В преддверии выборов депутатам рекомендовано предлагать инициативы, которые не были бы направлены на различные запреты, а, напротив, разрешали бы какие-либо действия людям», — передает издание слова одного из собеседников. Источник отмечает, что «люди устали от запретов, поэтому партия пытается заработать очки на более-менее позитивном контенте».

Источник сообщает также, что между партиями перед выборами началась борьба за антизапретительную повестку. В частности, ее продвигают КПРФ, «Новые люди» и даже «Справедливая Россия».

Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, обращает внимание, что депутаты решили уйти от регулирования даже некоторых узкоотраслевых вопросов, чтобы не привлекать чрезмерное внимание. Из-за этого число депутатских инициатив значительно сократилось.

В качестве примера смягчения повестки издание приводит высказывания журналиста Евгения Поддубного, которого рассматривают в качестве кандидата в федеральную пятерку партии на выборах. 12 мая он заявил, что «в “Единой России” считают чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений». Поддубный также заявил, что «“Единая Россия” выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке».

«Ведомости» отмечают, что запреты уже «серьезно отразились на репутации депутатского корпуса и всех думских партий», а эксперты называют выбранную стратегию «балансом между ограничениями и новыми возможностями».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше