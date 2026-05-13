Австралия поддержит миссию Парижа и Лондона в Ормузском проливе

Австралия присоединится к миссии по защите судоходства в Ормузском проливе под руководством Великобритании и Франции и направит самолет E-7A Wedgetail.

Источник: РБК

Австралия присоединится к миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, которую возглавляют Франция и Великобритания. Это следует из заявления министра обороны страны Ричарда Марлеса, опубликованного на сайте ведомства.

«Австралия готова поддержать независимую и строго оборонительную многонациональную военную миссию под руководством Соединенного Королевства и Франции, как только та будет создана», — говорится в заявлении.

Марлес также заявил, что Австралия предоставит для оборонительной операции радиолокационный самолет E-7A Wedgetail.

«Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился, Ормузский пролив открылся и возобновилось свободное судоходство. Чем дольше длится этот конфликт, тем значительнее будут последствия для Австралии. Наше правительство делает все возможное, чтобы защитить австралийцев от этих последствий», — сказал министр.

24 апреля Германия направила минный тральщик и корабли обеспечения в Средиземное море для развертывания сил в Ормузском проливе.

6 мая Франция направила авианосную группу к Красному морю, чтобы в дальнейшем оперативно развернуть боевые подразделения в Ормузском проливе при запуске многонациональной инициативы.

10 мая на Ближний Восток направился британский эсминец типа 45 HMS Dragon. В британском военном ведомстве заявили, что HMS Dragon заранее направляют в регион, чтобы быть готовыми к возможной международной миссии.

Великобритания и Франция обсуждают создание международной миссии для защиты судоходства в Ормузском проливе с начала апреля. К участию в ней планируют привлечь около 40 стран, но развернуть военно-морские силы планируют только после прекращения огня. Инициатива возникла после начала войны США и Ирана и заявлений американского президента Дональда Трампа, что Вашингтон не обязан обеспечивать безопасность судоходства в проливе.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
