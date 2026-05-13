Австралия поддержит миссию Парижа и Лондона в Ормузском проливе

Великобритания и Франция обсуждают создание международной миссии для защиты судоходства в Ормузском проливе с начала апреля. К участию в ней планируют привлечь около 40 стран, но развернуть военно-морские силы планируют только после прекращения огня. Инициатива возникла после начала войны США и Ирана и заявлений американского президента Дональда Трампа, что Вашингтон не обязан обеспечивать безопасность судоходства в проливе.