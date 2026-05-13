Захарова: Мендель в интервью Такеру Карлсону дала Зеленскому «пендель»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский дипломат заявила, что Мендель фактически «дала Зеленскому пендель», озвучив давно обсуждаемые сведения о его предполагаемом пристрастии к запрещенным веществам.
Ранее Мендель в беседе с Карлсоном рассказала, что перед интервью Зеленский мог уходить в уборную, а затем возвращаться «другим человеком» — энергичным и заметно изменившимся.
«Мендель дала Зеленскому пендель… Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что Мендель долгое время работала рядом с Зеленским и могла лично наблюдать за его поведением в различных ситуациях.
«Нужно отдать должное: она прямо не сказала, она просто говорила о том, что он уходил после их брифингов… а возвращался другим человеком. Чем он занимался 15 минут в уборной — для неё загадка», — добавила представитель МИД России.
Дипломат также отметила, что работавшие с Зеленским в сфере шоу-бизнеса люди знали о его предполагаемом пристрастии к запрещенным веществам и «видели это своими глазами».
Напомним, один из скандалов, связанных с запрещенными веществами, развернулся во время визита на Украину президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских политиков. Тогда у них в поезде обнаружили странный белый пакетик. Парижу пришлось долго оправдываться, мол, это была только салфетка.