Наследный принц Ирана призвал Трампа атаковать страну до тех пор, пока иранцы не выйдут на улицы

Сын последнего иранского шаха, наследный принц Реза Пехлеви, выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер должен прекратить посылать противоречивые сигналы иранскому народу. Он заявил, что атаки на иранские объекты должны продолжаться, пока народ не почувствует себя достаточно сильным, чтобы выйти на улицы.
«Нужно ли дать шанс дипломатии? Конечно, нужно. Но опять же… к настоящему времени мы знаем, что по своей природе [иранский режим] неспособен примириться со свободным демократическим [обществом]», — заявил Пехлеви в интервью Politico.
Он назвал «бесполезными» периодические угрозы Трампа атаковать гражданскую инфраструктуру или уничтожить иранскую цивилизацию. По мнению Пехлеви, такая риторика посылает неоднозначные сигналы жителям Исламской Республики, которые не могут понять: США здесь, чтобы помочь или навредить.
